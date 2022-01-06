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06.01.2022 04:27
Рубрика: В мире

Президент Польши снова заразился коронавирусом

Фото: AFP/Olivier HOSLET Фото: AFP/Olivier HOSLET
Фото: AFP/Olivier HOSLET

Президент Польши Анджей Дуда снова заразился коронавирусом. Накануне об этом в Twitter сообщил представитель его канцелярии Павел Шрот.

Фото: AFP/Ludovic MARIN
Президент Черногории заразился коронавирусом

По его словам, в президентской канцелярии и ее окружении были выявлены случаи COVID-19. В связи с этим президент тоже сделал тест на коронавирус, который показал положительный результат, передает ТАСС.

Отмечается, что глава государства находится под наблюдением врачей. Дуда чувствует себя хорошо, у него нет тяжелых симптомов. Первый раз он заболел COVID-19 октябре 2020 года.

Ранее на этой неделе глава минобороны США Ллойд Остин сообщил, что заразился коронавирусом. 68-летний министр подчеркнул, что у него "легкая форма" COVID-19, но все равно надо находиться на карантине пять дней. При этом Остин продолжает работать и в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях.

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