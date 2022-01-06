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06.01.2022 11:09
Рубрика: Происшествия

В Тульской области 21 человек пострадал в результате массовых ДТП

Текст: Анна Скрипка (Тула)

В минздраве Тульской области уточнили число пострадавших в массовых дорожных авариях на федеральной трассе М-4 "Дон": травмы в ДТП получил 21 человек, в том числе пятеро детей.

Фото: МЧС РФ
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Как отметил замминистра здравоохранения области Михаил Малишевский, на место столкновения десятков автомобилей были направлены шесть бригад скорой медицинской помощи. В травматологические центры госпитализировали семерых пострадавших, в том числе двоих детей: годовалого мальчика и 13-летнюю девочку.

Первого осмотрели сначала в областной детской больнице, потом - направили в отделение челюстно-лицевой хирургии горбольницы №7 в Туле. Там ему оказали необходимую помощь, после которой пришли к выводу, что в госпитализации ребенок не нуждается. Девочка в среднетяжелом состоянии доставлена в травматологическое отделение Новомосковской городской клинической больницы.

В областной детской больнице в крайне тяжелом состоянии находится семилетний мальчик и в среднетяжелом - 15-летняя девочка: оба пострадали в ДТП в Веневском районе.

Еще одна 15-летняя девочка получила травмы в аварии в Заокском районе, после помощи, которую медики оказали ей на месте ДТП, от госпитализации отказались ее родители.

Напомним, что накануне на трассе М-4 в Тульской области произошло сразу несколько массовых столкновений транспорта. Причиной стали погодные условия на дороге: в регионе весь день шла метель.

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