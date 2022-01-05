Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 15 человек

В нескольких массовых авариях на трассе М-4 в Тульской области пострадали 15 человек.

- На текущий момент известно о 15 пострадавших. В основном у них легкие травмы, тяжелых ранений нет, - сообщил ТАСС источник в медицинских структурах региона.

В течение дня в Тульской области произошло пять массовых столкновений, в которых участвовали 118 автомобилей - в том числе скорая помощь. Самая крупная авария произошла в Киреевской районе, где столкнулись более 50 авто.

Движение по трассе было остановлено в обоих направлениях, ГИБДД порекомендовала водителям выбирать объездные маршруты. МЧС развернуло на М-4 пункт обогрева для водителей. К концу дня движение запустили.