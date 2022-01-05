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05.01.2022 18:14
Рубрика: Происшествия

Под Тулой столкнулись 118 автомобилей

Текст: Антон Валагин (Тула)

За сутки в Тульской области произошло несколько массовых ДТП на пяти участках федеральной трассы М-4 "Дон". В них попали 118 автомобилей, сообщили ТАСС в УМВД по региону.

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Самая крупная авария случилась на 217 км трассы в Киреевском районе, где столкнулись более 50 машин - в том числе карета скорой помощи. Пострадали 11 человек. Движение по трассе затруднено, в сторону Москвы образовался многокилометровый затор, МЧС развернуло пункт обогрева для водителей.

Около 30 автомобилей, ехавших в сторону Москвы, столкнулись на 284 км в Ефремовском районе. На участке 284-286 км произошла авария с участием 16 машин, двигавшихся в обратную сторону. Еще одно ДТП в южном направлении случилось на 216 километре. Здесь столкнулись 10 автомобилей, пострадали 4 человека - они получили незначительные травмы.

На 177 км в Веневском районе столкнулись семь машин, двигавшихся в сторону Воронежа. Утром тульская полиция попросила водителей воздержаться от поездок в связи с сильным снегопадом. Позже ГИБДД посоветовала объезжать М-4 и по возможности оставаться дома.

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