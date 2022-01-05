Под Тулой частично восстановили движение по трассе М-4

В Тульской области частично восстановлено движение по федеральной трассе М-4 "Дон" где на нескольких участках столкнулись 118 автомобилей.

Движение восстановлено по одной полосе в каждом направлении, - сообщили ТАСС в УМВД по региону. Всего у "Дона" четыре полосы.

В течение суток на тульском участке М-4 произошло пять массовых аварий, в которых пострадали 15 человек. Движение остановилось сперва в сторону Москвы, а затем и в обратном направлении. МЧС развернуло на трассе мобильный пункт обогрева для водителей. ГИБДД рекомендует водителям выбирать маршруты для объезда и по возможности не садиться за руль.