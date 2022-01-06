Дальневосточные рыбаки отправились на минтаевую путину

Новости

Медики назвали симптомы рака, проявляющиеся на ушах, лице и шее 09:06
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных за рубежом банд 08:58
В Росгидрометцентре рассказали о погоде на Рождество 08:48
СМИ: В центре Алма-Аты началась операция против участников беспорядков 08:25
Лео Бокерия рассказал, почему мужчины чаще страдают от болезней сердца 07:45
Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей 07:40
Уран подорожал на фоне событий в Казахстане 07:31
Нацбанк Казахстана сообщил о приостановке деятельности финансовых организаций 07:28
Академик Бокерия назвал биологически достижимый возраст человека 06:46
Рогозин сообщил об усилении охраны ключевых объектов космодрома Байконур 06:42
В Приморье измерили радиационный фон после запуска ракеты в КНДР 06:05
В США одобрили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для подростков 12-15 лет 06:02
Премьер Баварии: Политика правительства по "Северному потоку-2" угрожает ФРГ 05:28
В Беринговом море зафиксировали землетрясение 04:31
Президент Польши снова заразился коронавирусом 04:27
Видео: В Приморье ворона "поговорила" с тигром 04:22
Построить жилье у аэродромов будет проще 04:00
Ученые: Центральная часть Камчатки была дном гигантского озера 03:51
Диетолог: Употребление меда зимой может спровоцировать простуду 03:40
Президент Сербии поговорил с Джоковичем, которого не пускают в Австралию 02:55
Калашников: Силы ОДКБ находятся в постоянной готовности 02:26
Рябков рассказал об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности 01:37
Киргизия отменила предъявление ПЦР-теста для прибывающих из Казахстана 01:35
Киргизия готова оказать любую помощь для стабилизации обстановки в Казахстане 01:29
ЦТАК: КНДР осуществила запуск гиперзвуковой ракеты 01:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
06.01.2022 09:00
Рубрика: Экономика

Дальневосточные рыбаки отправились на минтаевую путину

Текст: Анна Бондаренко
В начале января стартовала охотоморская минтаевая экспедиция - одна из крупнейших рыбопромысловых путин не только в России, но и во всем мире. Она продлится до 10 апреля, и за это время рыбаки должны добыть более 60 процентов годового вылова минтая в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

По мнению ученых, природных рисков для успешной путины нет.

"Состояние запасов минтая в северной части Охотского моря очень хорошее, уровень выше среднемноголетних, риски по перелову отсутствуют", - привел данные заместитель директора ВНИРО-руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Смогут ли аукционы обеспечить реализацию дальневосточных морепродуктов

По данным научно-исследовательских экспедиций, величина нерестового запаса минтая в северной части Охотского моря в 2021 году достигла максимального значения за последние сорок лет - 12 миллионов тонн. Однако если анализировать структуру запасов, то ситуация уже не выглядит такой обнадеживающей, поскольку высокоурожайные поколения в пополнении после 2017 года отсутствуют. Весь промысел сейчас базируется на высоком промзапасе минтая, который, по сути, является остатками предыдущих поколений. Ожидается, что после путины 2022 года он уменьшится, что, скорее всего, будет выявлено в ходе зимне-весенней съемки в Охотском море. Ситуацию может сгладить среднеурожайное поколение 2018-го и поколение 2020 года, которое пока оценивается как среднеурожайное. Предстоящая экспедиция позволит узнать, какая его часть сумела пережить зиму, и уже на этом можно будет строить среднесрочный прогноз использования ресурсов минтая.

Благоприятствовать рыбакам в первые месяцы 2022 года должна и погода - не ожидается сложных синоптических условий, штормовых дней будет среднее количество.

Проблемой, сдерживающей рост добычи, вероятнее всего, как и в прошлом году станут экономические причины, и прежде всего, ограничения экспорта в Китай, который в конце 2020 года практически полностью закрыл порты для российской рыбы из-за коронавируса. При этом КНР - крупнейший импортер и переработчик российского минтая - продукция не только остается внутри Поднебесной, но и отправляется оттуда на международный рынок.

Последствия рыбаки ощутили на себе уже в прошлом году.

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС
В Россельхознадзоре проверили, можно ли верить этикеткам на рыбных консервах

"В прошлом году у нас отмечалось некоторое снижение освоения уловов по сравнению с предыдущими годами. На уровне 85 процентов прошло освоение квоты в рамках сезона "Б" минтаевой путины 2021 года. Это в первую очередь связано с перебоями экспорта в Китайскую Народную Республику из-за COVID-ограничений. Дело в том, что Китай традиционно является основным импортером минтая, там эта продукция перерабатывается и хранится. В связи с закрытием портов КНР нашим предприятиям пришлось снизить объемы вылова в 2021 году после заполнения своих мощностей. Сейчас компании частично решают эту проблему за счет переориентации своих мощностей на более глубокую переработку - производство филе, которое востребовано на рынках Европы, Северной Америки и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Рыбаки этого региона должны добыть 700 тысяч тонн, суда уже вышли в районы промысла.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев подчеркнул, что новые условия привели к изменениям в стратегии промысла. Если раньше работа шла по принципу: быстрее выловить, отрубить головы и хвосты, заморозить, перегрузить на рефрижератор, и снова ловить, то, столкнувшись с проблемами сбыта, предприятия были вынуждены изменить работу флота.

"Это видно, в том числе, и по показателям вылова. Впервые, наверно, за 10 лет, мы имеем невыбранное ОДУ. Многие предприятия переориентировались на производство филе минтая, это означает, что нет необходимости как можно чаще вытаскивать трал и забивать трюмы, то есть количество промысловых операций уменьшилось", - сказал он, отметив, что в 2021 году предприятия произвели вдвое больше филе минтая, чем в 2020-м, а, кроме того, начали работать над расширением географии поставок.

По мнению экспертного сообщества, ждать открытия Китая для рыбаков не стоит раньше конца 2022-го, это означает, что тенденции по развитию глубокой переработки и поиску новых рынков сбыта сохранятся весь текущий год.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Приморский край

Главное сегодня

СМИ: В центре Алма-Аты началась операция против участников беспорядков
Нацбанк Казахстана сообщил о приостановке деятельности финансовых организаций
Рябков рассказал об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности
Премьер Баварии: Политика правительства по "Северному потоку-2" угрожает ФРГ
Курс доллара впервые с апреля превысил 77 рублей
Нотариусы пояснили, когда с подарков платят налоги
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье