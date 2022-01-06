Дальневосточные рыбаки отправились на минтаевую путину

По мнению ученых, природных рисков для успешной путины нет.

"Состояние запасов минтая в северной части Охотского моря очень хорошее, уровень выше среднемноголетних, риски по перелову отсутствуют", - привел данные заместитель директора ВНИРО-руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк.

По данным научно-исследовательских экспедиций, величина нерестового запаса минтая в северной части Охотского моря в 2021 году достигла максимального значения за последние сорок лет - 12 миллионов тонн. Однако если анализировать структуру запасов, то ситуация уже не выглядит такой обнадеживающей, поскольку высокоурожайные поколения в пополнении после 2017 года отсутствуют. Весь промысел сейчас базируется на высоком промзапасе минтая, который, по сути, является остатками предыдущих поколений. Ожидается, что после путины 2022 года он уменьшится, что, скорее всего, будет выявлено в ходе зимне-весенней съемки в Охотском море. Ситуацию может сгладить среднеурожайное поколение 2018-го и поколение 2020 года, которое пока оценивается как среднеурожайное. Предстоящая экспедиция позволит узнать, какая его часть сумела пережить зиму, и уже на этом можно будет строить среднесрочный прогноз использования ресурсов минтая.

Благоприятствовать рыбакам в первые месяцы 2022 года должна и погода - не ожидается сложных синоптических условий, штормовых дней будет среднее количество.

Проблемой, сдерживающей рост добычи, вероятнее всего, как и в прошлом году станут экономические причины, и прежде всего, ограничения экспорта в Китай, который в конце 2020 года практически полностью закрыл порты для российской рыбы из-за коронавируса. При этом КНР - крупнейший импортер и переработчик российского минтая - продукция не только остается внутри Поднебесной, но и отправляется оттуда на международный рынок.

Последствия рыбаки ощутили на себе уже в прошлом году.

"В прошлом году у нас отмечалось некоторое снижение освоения уловов по сравнению с предыдущими годами. На уровне 85 процентов прошло освоение квоты в рамках сезона "Б" минтаевой путины 2021 года. Это в первую очередь связано с перебоями экспорта в Китайскую Народную Республику из-за COVID-ограничений. Дело в том, что Китай традиционно является основным импортером минтая, там эта продукция перерабатывается и хранится. В связи с закрытием портов КНР нашим предприятиям пришлось снизить объемы вылова в 2021 году после заполнения своих мощностей. Сейчас компании частично решают эту проблему за счет переориентации своих мощностей на более глубокую переработку - производство филе, которое востребовано на рынках Европы, Северной Америки и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона", - рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Рыбаки этого региона должны добыть 700 тысяч тонн, суда уже вышли в районы промысла.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев подчеркнул, что новые условия привели к изменениям в стратегии промысла. Если раньше работа шла по принципу: быстрее выловить, отрубить головы и хвосты, заморозить, перегрузить на рефрижератор, и снова ловить, то, столкнувшись с проблемами сбыта, предприятия были вынуждены изменить работу флота.

"Это видно, в том числе, и по показателям вылова. Впервые, наверно, за 10 лет, мы имеем невыбранное ОДУ. Многие предприятия переориентировались на производство филе минтая, это означает, что нет необходимости как можно чаще вытаскивать трал и забивать трюмы, то есть количество промысловых операций уменьшилось", - сказал он, отметив, что в 2021 году предприятия произвели вдвое больше филе минтая, чем в 2020-м, а, кроме того, начали работать над расширением географии поставок.

По мнению экспертного сообщества, ждать открытия Китая для рыбаков не стоит раньше конца 2022-го, это означает, что тенденции по развитию глубокой переработки и поиску новых рынков сбыта сохранятся весь текущий год.