Число погибших в ДТП со "скорой" в Ленобласти выросло до двух

В результате лобового столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в Тосненском районе Ленинградской области погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Авария произошла на 637-м километре трассы М-10 у поселка Ушаки. По данным следствия, 27-летний гражданин Узбекистана на Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "скорой" Ford Transit.

В машине, выехавшей на "встречку", находились два пассажира. Сразу после аварии появилась информация о том, что погиб один из них. Как уточняет прокуратура, жертвами ДТП стали оба пассажира Daewoo Nexia.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемого виновника аварии задержали, решается вопрос о его заключении под стражу.