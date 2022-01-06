Число погибших в ДТП со "скорой" в Ленобласти выросло до двух

Новости

Президент Казахстана поблагодарил ОДКБ за помощь 18:24
Захарова: Решение о направлении ОДКБ в Казахстан принято коллегиально 18:12
Байден: Прошлогодний штурм Капитолия был вооруженным восстанием 17:59
В Алма-Ате отразили нападение на районное отделение полиции 17:59
В ЕР назвали протесты в Казахстане вооруженным мятежом Исламских боевиков 17:48
МИД Казахстана опроверг информацию о запрете иностранцам на въезд в страну 17:38
Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры 17:37
Уровень коллективного иммунитета в Москве к COVID-19 снизился до 69,88% 17:24
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области 17:08
"Ирония судьбы" лидирует в списке любимых новогодних фильмов россиян 17:00
В Казахстане впервые выявлен случай заражения штаммом "омикрон" 16:59
МИД Казахстана: Власти продолжат обеспечивать права всего народа 16:39
Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме 16:35
В Пекине открылся главный пресс-центр Зимней Олимпиады-2022 16:20
"Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан на две недели 16:06
Умер актер из "Кин-дза-дзы!" и "12 стульев" Михаил Бычков 16:05
Ущерб от беспорядков в Казахстане составил более 90 млн долларов 16:02
Комендант: В Нур-Султане должным образом обеспечивается охрана порядка 15:54
Суд арестовал активы Петра Порошенко 15:50
В Алма-Ате задержано около 2 тысяч участников беспорядков 15:44
В Иркутске выявили первые два случая заражения "омикроном" 15:32
Сергей Кравцов дал старт федеральной программе капремонта школ 15:14
Почти 500 спасателей обеспечат пожарную безопасность в ночь на Рождество 15:05
Въезд иностранцев в Казахстан приостановлен 14:55
Суд арестовал подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
06.01.2022 17:37
Рубрика: Происшествия

Число погибших в ДТП со "скорой" в Ленобласти выросло до двух

Текст: Марина Ледяева (Ленинградская область)

В результате лобового столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в Тосненском районе Ленинградской области погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

В Саратовской области в ДТП погиб девятилетний ребенок

Авария произошла на 637-м километре трассы М-10 у поселка Ушаки. По данным следствия, 27-летний гражданин Узбекистана на Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "скорой" Ford Transit.

В машине, выехавшей на "встречку", находились два пассажира. Сразу после аварии появилась информация о том, что погиб один из них. Как уточняет прокуратура, жертвами ДТП стали оба пассажира Daewoo Nexia.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемого виновника аварии задержали, решается вопрос о его заключении под стражу.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Владимир Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции. Главное
Косачев назвал легитимной миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане
Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков нападавших на административные здания
Politico: Демократы в сенате США не поддержат санкции по "Северному потоку-2"
Австралийские власти отложили депортацию теннисиста Джоковича
МЧС России установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
На оружие станут выдавать электронные лицензии