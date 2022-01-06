В Петербурге оштрафуют два магазина, где не проверяют QR-коды посетителей

В Петербурге в ходе рейдов по соблюдению ограничительных мер было выявлено два непродовольственных магазина, где у посетителей не проверяли QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба Смольного.

Сотрудниками комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга было проверено 75 магазинов и 24 кафе, расположенных в Адмиралтейском, Центральном, Приморском районах и на Выборгской стороне. Нарушения были найдены в семи точках.

Причем, только в двух они касались проверки кодов у посетителей. У остальных магазинов и кафе, пойманных на нарушениях, работали сотрудники без прививок, некоторые не носили маски. Оказалось, что не везде предприниматели ведут журналы термометрии и дезинфекции, также нашлись торговые залы, где не нанесена разметка, позволяющая посетителям соблюдать социальную дистанцию.

В Смольном говорят, что подавляющее большинство предприятий соблюдают все требуемые антиковидные меры. На нарушителей будут составлены административные протоколы, их ждет штраф.

Напомним, требование о том, что при посещение общепита и магазинов нужно предъявлять документы, подтверждающие факт прививки, вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, начало действовать в Петербурге со 2 января. Среди кафе исключение сделано для точек, расположенных на предприятиях и на вокзалах. Для магазинов это правило не действует в продуктовых точках, аптеках, не нужны коды на АЗС, в киосках и в торговых объектах, где продают товары первой необходимости.