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02.01.2022 19:47
Рубрика: Власть

С Новым кодом: Как в магазинах и кафе Петербурга проверяют документы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге со 2 января начали требовать антиковидные документы при посещении точек общепита и непродовольственной розницы. "Российская газета" рассказывает, как прошел первый день с новыми ограничениями.

Особый путь ТЦ

Вообще-то введение антиковидных документов для посещения общепита и магазинов должно было в Петербурге произойти еще с 3 декабря, но дата дважды переносилась. Несколько дней назад торговые центры Петербурга, готовясь к неизбежному, анонсировали введение QR-кодов.

Фото: iStock
В Петербурге в магазинах и кафе начали требовать QR-коды

У петербургского бизнеса было время подумать и познакомиться с опытом других регионов, ведь в Северной столицы коды вводили значительно позже.

Например, в Мурманской области посетители торговых центров должны были дважды предъявить документы - в первый раз на входе в сам комплекс, второй - при посещении конкретного магазина. С середины декабря правила немного упростили, осталась одна проверка - на входе. Похожая система действует в Калининградской области - документы нужно предъявить один раз при входе в ТЦ. Правда, в Янтарном крае, как и везде, без QR-кодов можно посещать продуктовые магазины и аптеки. В ряде ТЦ смогли обеспечить посетителям отдельный проход до этих магазинах, в других посетителям без документов посоветовали заказывать доставку.

В Свердловской области ТЦ организовывали отдельный проход к точкам, где код не нужен - продуктовым магазинам и пунктам вакцинации. К слову, на период новогодних каникул в регионе вообще отменили коды в ТЦ.

В Петербурге торговые комплексы пошли по своему пути. "Напоминаем, что со 2 января для посещения магазинов розничной торговли, кафе и ресторанов, кинотеатра, фитнес-центра в обязательном порядке потребуется QR-код. В аптеки, продовольственные магазины, а также в магазины первой необходимости QR-код будет не нужен", - такое объявление появилось на дверях торгового центра на улице Коллонтай.

"С 2 января 2022 года все магазины, кафе и рестораны, детские развлекательные центры и кинотеатр принимают дополнительные меры по защите покупателей. Вход на территорию этих объектов, расположенных в ТРК, будет осуществляться при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. Представители этих объектов вправе проверить документ, удостоверяющий вашу личность", - предупредили посетителей в администрации ТЦ на Космонавтов.

В принципе, торговые центры сами вольны определять формат свой работы. Как именно производить проверку, на входе в сам комплекс или в конкретные магазины, городские власти регламентировать не стали, по крайней мере, пока. Поэтому в торговые комплексы люди могут зайти без проверок. Без ограничений можно заходить в продуктовые магазины, аптеки, пользоваться санитарными комнатами, и, конечно, посещать пункты вакцинации.

А вот на фудкортах коды проверяют. В принципе, еще с осени фудкорты в ТЦ огородили, на входе поставили проверяющих, тогда у посетителей только замеряли температуру, сейчас просят предъявить документы.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Проверку должны осуществлять во всех магазинах. Как это будет налажено, арендаторы ТЦ решают сами. Управляющие компании в этот процесс демонстративно не вмешиваются.

"К сожалению, у нас нет информации про конкретные магазины, так как вопрос предъявления QR-кода на входе в магазин каждый бренд решает самостоятельно", - заявили в ТЦ на Лиговском проспекте в ответ на вопрос, где же конкретно посетителей ждет проверка.

К слову, в соседней Ленинградской области вход в ТЦ свободный. Торговые комплексы, расположенные на границе с Петербургом уже начали перетягивать к себе посетителей.

Кассир-проверяющий

Власти Петербурга в антиковидном постановлении уточнили, что коды нужны при посещении розничных магазинов за исключением продуктовых торговых точек, аптек, магазинов без торгового зала и тех объектов, где реализуются товары первой необходимости.

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Все более ли менее понятно с продуктовыми супермаркетами и аптеками, а также магазинами, которые точно не подпадают под точки с товарами первой необходимости, это магазины одежды, мебели, бытовой техники, книжные, магазины косметики. Все они массово ввели проверку на кассе. То есть, зайти в сам магазин можно без документов, но чтобы что-то купить, необходимо предъявить код или справку, а также паспорт.

- Как же так! - недоумевает петербурженка по имени Валентина. Она безуспешно пыталась купить в ТЦ на проспекте Космонавтов губную помаду. - Я долго выбирала оттенок, тестировала пробники у себя на руке и только на кассе меня "развернули"!

В самом магазине отмечают - количество посетителей невелико, по крайней мере, 2 января, каждому старались передать информацию о кодах в индивидуальном порядке. Ну а петербурженке предложили заказать понравившийся оттенок через интернет-магазин.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В принципе, 2 января авралов нигде не наблюдалось, многие ТЦ и вовсе работали в ограниченном режиме, как, например, комплекс на улице Типанова, где закрыто было все кроме продуктового супермаркета.

Свободно пропускают посетителей в зоомаркеты, а вот в строительных магазинах коды требуют. В этих торговых точках в ассортименте есть товары первой необходимости, но они явно не превалируют. 2 января в строительном гипермаркете на Московском проспекте коды проверяли прямо на входе. Многих посетителей разворачивали.

Требуют коды в детских магазинах и в точках по продаже товаров для беременных.

Непонятная ситуация с островками в ТЦ. Формально они не имеют своего торгового зала, но пока нет разъяснений, в каком формате они могут работать, тем более, что во время прошлогодних ограничений, островки, даже те, где продавались продукты, например, орехи, вынуждены были стоять закрытыми. Пока каждый решает сам: отдельные точки открылись, кто-то продлил себе каникулы.

К слову, в обычном режиме работают пункты самовывоза интернет-магазинов. Коды при их посещении не спрашивают.

Непривитым все с собой

Градус неопределенности повышается в кафе. На первый взгляд все просто: без кода или справки общепит может обслуживать лишь на вынос. В более ли менее крупных кафе проверка кодов налажена прямо на входе у всех посетителей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Так, в крупной сети японской кухни посетителям без кодов предлагают сделать заказ на сайте. Подождать его в зале нельзя, заказ принесет администратор.

В заведениях, где администратора нет, а заказ происходит у стойки, система cледующая: есть QR-код - можно поужинать в зале, нет - заказ завернут с собой. Но эта система идеально работает лишь, когда в кафе посетители приходят поодиночке.

- А если у одного есть код, а у второго - нет, вы обслужите? - спрашиваю у бариста в кафе на Ленсовета, та пожимает плечами. Подобных разъяснений в общепите очень ждут, работники не знают, что делать, если человек без QR-кода купил кофе с собой и стал его пить в зале или если человек с кодом разделил трапезу с клиентом без документов.

- Ну не охрану же вызывать, - недоуменно говорит бариста, а потом осекается. - А вы не из проверяющих?

Мотаю головой. 2 января в Петербурге, к слову, не было ни одного рейда, заверили "РГ" в комитете по контролю за использованием городского имущества. Именно эта структура проверяет, как соблюдаются в городе антиковидные ограничения. Но проверки будут, начнутся они уже с 3 января.

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