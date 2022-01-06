Около 140 тысяч туристов отдыхают на курортах Кубани

В Краснодарском крае подсчитали, сколько туристов сейчас отдыхают на курортах региона. Всего на территории края 6 января находятся порядка 140 тысяч гостей, большинство из них в горном кластере. Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал в своем аккаунте в Telegram.

- Традиционно наибольшей популярностью в зимний период пользуется горный кластер. Пока итоги подводить рано. Праздничные дни еще продолжаются. Со своей стороны мы максимально создали условия, чтобы гостям и жителям региона было комфортно, - отметил Кондратьев.

По словам главы Кубани, в Сочи сейчас отдыхают около 100 тысяч туристов, а с 31 декабря горный кластер города-курорта посетили уже свыше 150 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, заполняемость отелей в Сочи в праздничные дни составила порядка 90 процентов. При этом в Краснодарском крае продолжают действовать ограничения, связанные с коронавирусом.