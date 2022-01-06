Видео: Как в горах Сочи встретили туристов в первые дни нового года

Сочинский поселок Красная Поляна пользуется особой популярностью у российских туристов в новогодние праздники. Как сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта, с 31 декабря по 4 января 2022 года горный кластер Сочи посетили 149 тысяч туристов. Заполняемость отелей составила более 90 процентов. В эти дни там традиционно максимальная загрузка объектов размещения, а значит, и трассы заполнены желающими покататься на горных лыжах и сноубордах.

Одним из самых снежных дней в этом году выдался 4 января. Снег валил хлопьями, но райдеров это совсем не напугало, а, скорее, наоборот, привлекло - разноцветных пятен экипировки горнолыжников и сноубордистов на белоснежных склонах, где они наиболее заметны, не сосчитать.

- Буквально за считанные минуты снег покрывает с головы до ног, превращаешься в эдакого снежного человека, - улыбается Андрей, приехавший в Красную Поляну из Москвы. - Конечно, снегопад внес свои коррективы - не всегда удобно кататься.

Отметим, что канатная дорога для райдеров выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря была закрыта. Таким образом, райдеры могли спускаться по трассе с 1460 до 960 метров.

Напомним, с 1 по 4 января в горах Сочи действовало экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин выше 1,5 тысячи метров, а 5 января опасность распространилась уже на горные территории начиная с высоты в тысячу метров. Все городские оперативные и дорожные службы перевели в усиленный режим работы.

Как ранее сообщала "РГ", 2 января на горных трассах Сочи из-за разгула стихии застряли десятки машин - снегопад не прекращался несколько часов. Природная стихия застали врасплох десятки автолюбителей, которые направлялись на склоны популярных курортов. Въезд в горный кластер Сочи возможен только на автомобилях с зимней резиной.

Туристы с понимаем отнеслись к вынужденным ограничениям из-за погодных условий.

- Я специально ждала снежного дня и первый раз в этом году выехала на трассу, - говорит петербурженка Вероника. - Мы прилетели в горы Сочи с компанией друзей на целый месяц. Надеюсь, что застанем еще разную погоду, главное - катательную.

Вчера в горах Сочи снег прекратился и можно было наслаждаться зимней сказкой вокруг. Кстати, на горных курортах столпотворения не наблюдалось - в кабинки канатной дороги пропускали максимум по восемь человек, а справиться с логистическими задачами туристам помогали волонтеры.

- Сейчас, когда в Красной Поляне отдыхают десятки тысяч горнолыжников со всей России, Адлерский район под особым вниманием, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - В дни новогодних каникул под особым контролем все сферы. Мы должны обеспечить качество и безопасность отдыха гостей и жителей города. Транспортный блок несет усиленную службу. На дорогах в горном кластере дежурят волонтеры, запущен новый сезонный маршрут № 777 от аэропорта в Красную Поляну. Координационный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.