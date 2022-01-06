Рябков рассказал об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности

Москва рассчитывает на достаточно быстрый результат на переговорах с представителями Запада по гарантиям безопасности. Однако насколько это возможно - станет понятно после серии консультаций. Об этом в интервью "Известиям" рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

На следующей неделе будет проведено первое установочное мероприятие. "Объясним логику нашего подхода и зафиксируем элементы, без которых говорить вообще невозможно о каком бы то ни было продуктивном процессе", - пояснил Рябков, добавив, что главное сейчас - разобраться с позицией оппонентов.

Дело в том, что до сих пор Москва слышала от США, НАТО и других стран лишь общие и абстрактные комментарии о приемлемости или неприемлемости чего-либо, что главное - диалог и осуществление Россией деэскалации. По мнению Рябкова, в таком подходе очень мало рациональности по причине безостановочного и крайне интенсивного военного и геополитического освоения НАТО территорий вблизи границ России, появления там вооружений, активизации учений.

Ситуация в сфере безопасности резко изменилась, вот почему так важен срочный запуск этого процесса в соответствии с указаниями президента, пояснил дипломат.

Напомним, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности начнутся в Женеве 10 января. Спустя два дня в Брюсселе состоится Совет Россия - НАТО. А 13 января в Вене пройдет постоянный совет ОБСЕ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не планирует последовательно отвечать Москве на каждый пункт по предложениям о гарантиях безопасности, поскольку некоторые из них вовсе не заслуживают такого отдельного внимания. При этом США верят, что в ходе обсуждения удастся достичь прогресса.