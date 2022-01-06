Toyota опередила GM по продажам автомобилей впервые почти за 100 лет

Стало известно о крупном успехе Toyota по итогам 2021 года - японский концерн впервые в истории занял первое место по объемам продаж автомобилей в США.

В годовом исчислении по реализации авто последние 90 лет (с 1931-го) пальму первенства в Штатах удерживал детройтский концерн General Motors, однако в 2021-м он занял второе место.

По сообщению агентства Reuters, Toyota за весь прошлый год продала в США 2,332 млн автомобилей, GM - 2,218 млн автомобилей, то есть на 114 тысяч единиц меньше. Таким образом, Toyota показала рост +10% относительно 2020 года, а GM - спад -13%.

В 2021 году заводы General Motors в Северной Америке часто уходили в простой из-за нехватки электронных комплектующих. Toyota страдала от них гораздо реже, поскольку еще до кризиса сформировала крупный запас электронных чипов.