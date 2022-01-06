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Рубрика: Экономика

Уран подорожал на фоне событий в Казахстане

Текст: Алексей Рыбин

Мировые цены на уран поднялись на фоне событий в Казахстане. Об этом свидетельствуют данные компании UxC, которая занимается соответствующими подсчетами.

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov
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Согласно анализу UxC, в среду стоимость урана поднялась на 8% - до 45,25 доллара США за фунт против 42 долларов во вторник. При этом ранее сообщалось, что акции национальной атомной компании Казахстана "Казатомпром" упали во время торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 9%.

В январе-сентябре 2020 года добыча урана в Казахстане выросла на 6%, а чистая прибыль "Казатомпрома" снизилась вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Запасы урана в стране составляют 15% общемировых. Сам же уран резко подорожал - почти на четверть - в сентябре 2021 года.

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