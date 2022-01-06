Захарова: Решение о направлении ОДКБ в Казахстан принято коллегиально

"Наша либеральная тусовка зашлась в экстазе: "Ввод войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Telegram. - Забыли, бесстыжие, что "вторым Афганистаном" они уже называли Сирию. Правда, как всегда, вляпались тогда в свое же".

"Если уж хочется проводить параллели, то им лучше вспомнить Капитолий, который американские граждане штурмовали ровно год назад - в те же январские дни, отметила Захарова. - Правда, воспоминание будет для либералов неприятным, так как придется также напомнить самим себе, что американская власть жесточайшим образом подавила любые попытки усомниться в ее праве защищать конституционный строй".

"Ну и главное, что агенты влияния в своей аргументации тщательно упускают, - речь идет о коллективных миротворческих силах ОДКБ. Решение принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей Казахстана", - подчеркнула официальный представитель МИД.