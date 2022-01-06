Знаменитым рождественским деликатесом можно лакомиться весь год

Петушок на палочке такой же символ России, как самовар или валенки. Ни одна ярмарка, ни одно народное гуляние не обходились и не обходятся без этого лакомства. Причем, форма конфеты не важна. Медведь, рыбка, конь...

В долгожданные новогодние каникулы "Кухня" знакомит читателей с историей легендарного леденца.

Чупа-чупс от Сальвадора Дали

Сальвадор Дали - автор дизайна обертки Чупа-чупс.

Идея конфеты на палочке настолько проста, что имя изобретателя не сохранилось. Одно известно наверняка - такие леденцы появились очень давно. Еще в Средние века в Европе их прописывали лекари для лечения простудных заболеваний, а палочки использовали для удобства.

В начале XX века права на изобретение современного леденца на палочке заявили несколько американских компаний. И назвали леденец lollypop - по одной из версий, от английских слов lolly (язык) и pop (стук). Ведь сладость действительно стучит по зубам. А самый популярный леденец на палочке - "Чупа-чупс" - придумали в Испании. Название его быстро стало нарицательным. Сегодня так называют все шарообразные леденцы на палочке.

Дизайн обертки знаменитой конфеты изобрел сам Сальвадор Дали. Всего за час художник набросал всемирно известный логотип. Кроме щедрого вознаграждения он попросил ежедневно присылать ему коробку с "Чупа-чупсами". Видимо, сладость пришлась ему по душе. О популярности "Чупа-Чупс" говорит хотя бы то, что это первая конфета, побывавшая в космосе.

В старину леденцы делали из меда и патоки или из фруктовых соков. Фото: pixabay.com

Леденец от Петра I

Интересно, что леденцами карамельные конфеты называют только в России: прозрачный кусочек растопленного сахара очень напоминает льдинку. По одной из версий, лакомства в виде елочек и рыбок на палочке появились у нас еще 500 лет назад. Делались они из меда и патоки, ведь сахар вплоть до XVIII века был в диковинку. А спасибо за сладкую жизнь надо сказать Петру I. 14 марта 1718 года он подписал указ, в котором купцу Павлу Вестову предписывалось открыть в Москве сахарный завод и производить продукт "по качеству и вкусу не хуже импортного и по цене ниже заморского".

В советские времена леденцы на палочке в виде петушков, белочек, зайчиков, мишек и звездочек стали желанным подарком для детей. У некоторых счастливцев были специальные формы для приготовления леденцов дома - тяжелые, состоящие из двух скрепляющихся между собой половин. А те, у кого форм не было, использовали подручные средства. Соотечественники вспоминают интересную подробность: петушка на палочке можно было получить за сданную в автолавку макулатуру.

Магазин Ландрина/

Монпасье от Ландрина

О, монпансье! Мелкие конфетки, гремящие в жестяных коробочках, - как дорожили этими коробочками мальчишки и девчонки! Каких только в них "сокровищ" ни хранили! Кстати, леденцы называют "монпансье" только в России, чтобы отличать их от других карамельных конфет.

Произошло название "монпансье" то ли от фамилии кондитера, то ли от места его жительства, то ли от Анны-Марии-Луизы Орлеанской - французской принцессы, герцогини де Монпансье, которая любила подсластить себе жизнь конфеткой. А в XIX веке Российская империя узнала о Георге Матвеевиче Ландрине, который благодаря своей смекалке и счастливому случаю стал отечественным "карамельным королем". И монпансье уже чаще называли ландрином.

Продукция Ландрина.

О знаменитом фабриканте известно мало. Ландрина называют уроженцем то Новгородской, то Нижегородской губернии, то рожденным в Ревеле (Таллине). В каких-то источниках начинающий фабрикант числится приказчиком в кондитерской "Вольф и Беранже", в каких-то - кустарем, в одиночку изобретающим рецепты леденцов. Неточны даже его годы жизни и имя. Есть версии, что при рождении он получил имя Федор. Но сменил его, потому что "Георг Ландрин" звучит, как бы мы сейчас сказали, более продаваемо.

Где правда, где быль, разобраться трудно. Владимир Гиляровский в книге "Москва и москвичи" пишет: "...На кондитерскую Григория Ефимовича Елисеева работал кустарь Федя. Каждое утро, бывало, несет ему лоток монпансье, - он по-особому его делал, - половинка беленькая и красненькая, пестренькая, кроме него, никто так делать не умел, и в бумажках...

- Ты завтра приходи во двор, к 12 часам... Как тебя зовут?

- Федором, по фамилии Ландрин..."

Так, согласно Гиляровскому, Георг (Федор) Матвеевич свою карьеру начинал. А уже ближе к концу XIX века марка "Георг Ландрин" получила Гран-при на выставке в Париже. Кондитер был удостоен звания Поставщика Двора Его Императорского Величества. Говорят, Александр II был большим лакомкой.

Ландрин стало именем нарицательным. Появились крылатые выражения - например, "лить ландрин на душу". И даже частушки:

С чем сравню я ваши глазки,

Положительно с ничем,

Не могу сравнить их даже

С ландрином и монпансьем.

Схема изготовления сахара на заводе Николая Шишова.

СЛАДКИЙ МУЗЕЙ

Мир леденцов для огольцов

В 2017 году в Рязани открылся Музей леденца. Его организаторы вдохновились деятельностью Николая Петровича Шишкова - героя войны 1812 года, первого председателя Комитета сахароваров России и основателя Рязанского свеклосахарного производства в 1829 году. Имя его было хорошо известно в середине XIX века.

К приезду цесаревича Александра Николаевича в Рязань Николай Шишков на заводе изготовил подарки для царственных особ - корзины с леденцами в виде петушков. Леденцовая масса была сделана из сахара и патоки собственного производства с добавлением цветочного меда. Кроме того, леденцы были декорированы тертым какао.

На Рязанский завод Шишкова помещики присылали своих мастеров для обучения, поэтому вскоре на заводе образовалась школа практического сахароварения.

Жизнь сладка у петушка (Музей истории рязанского леденца).

СЛАДКИЕ СТИХИ

Приехали! Приехали!

Родители приехали!

С конфетами, с орехами

Родители приехали.

<...>

Вот для дочки

Танечки

В узелочке

Прянички.

<...>

Вот для сына

Петеньки

Леденцы

В пакетике...

Агния Барто "Всё на всех" (1940)

ИЗ ПОЧТЫ РУБРИКИ

Сорок один - ем один!

В минувшем году "Кухня" рассказала о столовых Дома литераторов и Дома искусств, которые поддерживали писателей и художников после Октябрьской революции ("Родина" № 11, 2021 "Талант не должен быть голодным"). Публикация дала повод нашему постоянному читателю Анатолию Федоровичу Батракову из Владимира вспомнить свои детские годы:

- В послевоенные 1945-1946 годы мы с утра ожидали приезда в магазин лошади с деревянной фурой и бегом сопровождали ее, вдыхая запах свежеиспеченного хлеба - только что из пекарни. Отоваривали карточки 1 кг на пять человек и получали довесок в 50 граммов, который был наградой за стояние в очереди. Небольшой кусок черного с крупной солью поверх выносили на улицу для "выхвалки". Тут надо было держать ухо востро и произносить магическое заклинание для окружающих: "Сорок один: ем один!" Бывало, если забудешься, сразу услышишь хор голосов: "Сорок семь, дели всем!" Приходилось делиться с друзьями "хлебом единым".

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ МЕНЮ "ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРУСЕЛЬ"

Петушок на палочке

Монпансье

Барбариски

Леденцы без сахара





Петушок на палочке

Приготовить легендарного петушка можно и на своей кухне. Нужна лишь специальная металлическая формочка. Сегодня в продаже можно найти и винтажные, и современные. А можно воспользоваться и любой силиконовой формой.

Ингредиенты: сахар - 250 г, вода - 80 мл, лимонная кислота - на кончике ножа, растительное масло - для смазывания формочки, зубочистка, шпажка или палочка для мороженого.

Рецепт: Смазать формочки для леденцов растительным маслом. Залить сахар водой. Перемешать и довести на медленном огне до кипения. Снять всю пенку. Добавить в массу лимонную кислоту. Не перемешивать и довести карамельную массу до готовности. В заранее смазанные растительным маслом формочки залить расплавленный сахар. Закрепить формочки скобами. В слегка застывшую массу вставить палочки. После полного застывания снять зажимы, раскрыть форму и вынуть готовые леденцы.

Если хотите сделать конфеты цветными, то во время приготовления добавьте натуральные красители: для красного цвета - сок граната, малины, вишни, свеклы; для зеленого - сок любой зелени; для коричневого - какао-порошок.

Монпансье

Ингредиенты: сахар - 3 стак., вода - 3 стак., лимонный сок - 3 ст. л., малиновая, лимонная и апельсиновая эссенция - по вкусу, пищевые красители и ароматизаторы - по вкусу, растительное масло - для смазывания.

Рецепт: В маленькой кастрюле на небольшом огне растопить стакан сахара со стаканом воды, постоянно помешивать. Добавить в полученную карамель малиновую эссенцию, снять с плиты и добавить столовую ложку лимонного сока и пищевой краситель. Перемешать, разлить карамель в смазанные маслом формочки и оставить для застывания. Таким же образом приготовить лимонные и апельсиновые леденцы. Все застывшие леденцы смешать между собой и выложить в вазочку.

Барбариски

Ингредиенты: барбарис - 1 стак., вода - 1 стак., сахар - 2 стак.

Рецепт: Барбарис промыть. Приготовить сироп. Барбарис залить водой, довести до кипения и кипятить 10 мин. на медленном огне. Оставить остывать. Процедить, поставить на огонь, всыпать сахар. Варить на медленном огне, периодически помешивая, в толстостенной посуде. Уварить примерно вполовину.

Если нет специальных формочек, то можно сделать так. В глубокую миску налить очень холодной воды. Вылить ложку густого сиропа в воду, он опустится на дно. Подождать примерно 30 сек. и аккуратно руками извлечь остывшую, но еще пластичную массу из воды. Придать ей любую форму. Тарелку застелить пищевой пленкой, разложить конфеты, убрать в холод до полного застывания.

Леденцы без сахара

Ингредиенты: мята - 1 ст. л., цветки ромашки -1 ст. л., корица - 0.5 ч. л., имбирь - 0.5 ч. л., вода - 70 мл, мед - 0,5 стак.

Рецепт: В кастрюле с толстым дном травы и специи залить кипятком. (Травы и специи можно выбрать на свой вкус.) На медленном огне варить около 7 мин. Снять с огня, накрыть крышкой и оставить настояться. Затем процедить полученный отвар. Добавить к нему мед, хорошо перемешать и поставить на плиту на средний огонь. После того как смесь закипит, убавить огонь до минимума. Варить сироп 30 мин., периодически помешивать. Когда сироп начнет густеть и пузыриться, варить еще 5-10 мин. Силиконовую форму смазать растительным маслом. Готовую карамель залить в форму и подождать ее полного застывания. Чтобы леденцы было легче вытащить из формы, можно поместить их в морозилку на 10-15 минут. В сухую банку насыпать крахмал и сахарную пудру в равных количествах, перемешать и положить туда леденцы.