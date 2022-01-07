Аналитик Кочетков спрогнозировал курс доллара и евро к концу года

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков спрогнозировал стоимость доллара и евро к концу 2022 года. По его мнению, к концу года доллар будет стоить около 70 рублей, а евро - около 77,7, сообщает "Прайм".

При этом, считает аналитик, среднегодовой курс валют может составить 68,6 рубля за доллар и 77,8 за евро. Как пояснил Кочетков, такое укрепление рубля вполне реально, если не случится геополитических потрясений.

По словам эксперта, условия для укрепления рубля уже сформировались - благодаря денежной политике, направленной на борьбу с инфляцией, из-за которой рубль стал одной из немногих валют с положительной доходностью.

"Если тенденция на ослабление инфляции начнет усиливаться, то укрепление рубля состоится уже в первом полугодии. Если же инфляция продолжит разгоняться, то ЦБ РФ будет вынужден вновь повысить ключевую ставку, но это лишь временно отложит старт ралли в российской валюте", - рассказал Кочетков.

Ранее фиансовый аналитик Михаил Васильев спрогнозировал, что среднегодовой курс рубля будет на уровне 75 к доллару и 84 к евро.