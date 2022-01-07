Более половины жителей Германии поддержали "Северный поток-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" поддерживают 60 процентов жителей Германии. Таковы результаты опроса института Infratest dimap для телеканала ARD, сообщает РИА Новости.

По данным исследования, на востоке страны за проект выступают 70 процентов граждан, в западной части ФРГ - 57 процентов. Сторонники всех представленных в бундестаге партий, кроме "зеленых", в большинстве своем поддерживают газопровод. Против высказались 28 процентов жителей Германии.

"Северный поток-2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух его ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год.

Накануне стало известно, что демократы в сенате США на следующей неделе будут голосовать против законопроекта о санкциях в отношении трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщило Politico со ссылкой на свои источники. Решение не поддерживать предложенный республиканцами законопроект связано с нежеланием мешать президенту Джо Байдену выстраивать диалог с европейскими партнерами.