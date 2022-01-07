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Рубрика: В мире

ЦТАК: Северная Корея не примет участие в Олимпиаде в Пекине

Фото: AFP/Noel Celis Фото: AFP/Noel Celis
Фото: AFP/Noel Celis

Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх в Пекине из-за действий враждебных сил и пандемии коронавируса в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Си Цзиньпин пообещал, что Китай проведет великолепные Олимпийские игры

В письме, направленном в оргкомитет Игр в Пекине, отмечается, что Пхеньян готов оказать полную поддержку Китаю в работе по проведению "великолепного и прекрасного" Олимпийского фестиваля. Северокорейские власти также отвергли действия Вашингтона, направленные на срыв успешного открытия Олимпиады.

Напомним, что КНДР не принимала участие и в летней Олимпиаде в Токио, состоявшейся в 2021 году.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи не собираются объявлять дипломатический бойкот Олимпийским играм в КНР. Об этом заявил глава республики Мун Чжэ Ин. Он добавил, что другие страны, в частности Вашингтон, не призывали Сеул бойкотировать Олимпиаду.

Накануне президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что зимние Игры-2022 в Пекине пройдут в запланированные ранее сроки, несмотря на ожнившуюся эпидемиологическую обстановку в мире. Зимняя Олимпиада в Пекине должна состояться со 2 по 20 февраля 2022 года. Известно, что 2 февраля пройдут матчи предварительного раунда турнира по керлингу, 3 февраля - соревнования по керлингу, хоккею с шайбой и фигурному катанию, а уже открытие Игр состоится 4 февраля.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Китай Олимпиада в Пекине

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