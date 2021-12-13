Власти Южной Кореи не будут бойкотировать Олимпийские игры в Китае

Власти Южной Кореи не собираются объявлять дипломатический бойкот Олимпийским играм, которые пройдут в КНР. Об этом заявил глава республики Мун Чжэ Ин.
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"Правительство Южной Кореи не рассматривает вариант бойкота", - заявил президент, чьи слова приводит агентство Yonhap.
Глава Южной Кореи добавил, что другие страны, в частности Вашингтон, не призывали Сеул объявить бойкот ОИ.
Ранее стало известно, что Австралия, Великобритания, Канада и США приняли решение объявить дипломатический бойкот Олимпиады.