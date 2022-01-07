Эксперты назвали автомобили, которые могут стать бестселлерами 2022 года

В 2022 году бестселлерами российского рынка наверняка останутся автомобили Lada, но рост продаж можно ожидать и от других популярных моделей, особенно китайских. Об этом "РГ" рассказали эксперты.

- Скорее всего, в 2022 году бренд Lada по-прежнему останется лидером российского рынка по продажам благодаря доступной стоимости и невысоким расходам при эксплуатации. Несмотря на то, что в 2022 году прогнозируется спад продаж на 5-7%, лидерами останутся такие модели, как Lada Granta и Vesta, - считает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

Интересно, что, по его предположению, по итогам 2021 года Vesta может опередить Granta по числу продаж, поскольку к декабрю реализация этой модели была ниже всего на 3,3 тысячи машин. Алексей Тузов также отметил, что самый высокий спрос у россиян имеет седан Lada Vesta в комплектации Comfort, на втором месте - Classic, а на третьем - люксовая комплектация.

- В премиальном сегменте будут наиболее востребованы Lexus RX, Mercedes-Benz GLS, BMW X7, BMW X5, а также Genesis GV70 и GV80. Обычно клиенты данного сегмента приобретают топовые комплектации, эта тенденция сохранится и в 2022 году, - отметил Алексей Тузов.

Очень востребованными в 2022 году могут стать автомобили из Китая, продажи которых за 11 месяцев 2021-го выросли до 109%, предположила руководитель пресс-службы ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

- Россияне чаще выбирают такие модели SUV, как Geely, Haval, Chery. В первую очередь это связано с доступностью, высоким техническим оснащением данных автомобилей (богатый набор опций присутствует даже в базовых комплектациях), а также регулярным обновлением модельного ряда. Например, в 2022 году бренд Chery выпустит обновленный Tiggo 7 Pro, а также компактный кроссовер Exeed LX, Haval - внедорожник Dargo, - отметила эксперт.

Она также назвала среди потенциальных бестселлеров в модельных рядах своих брендов Nissan Pathfinder с 3,5-литровым двигателем V6 и Kia Sportage с уникальным дизайном.

- Претендуют на лидерство продаж в 2022 году и рестайлинговая версия Kia Rio в исполнении седан, а также кросс-хэтчбек Rio X - по итогам 11 месяцев 2021 года реализация автомобилей данной марки составила 75 885 единиц, - напомнила Анна Уткина.

Кстати, окончательные итоги продаж автомобилей в 2021 году станут известны 13 января. На данный момент топ-5 выглядит так: Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta и Hyundai Solaris.