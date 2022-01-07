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Эндрю Гарфилд раскрыл подробности возвращения к роли Человека-паука

Новости
    07.01.2022, 16:36
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

После премьеры фильма "Человек-паук: Нет пути домой" актер Эндрю Гарфилд, которому теперь больше не нужно никого обманывать, в большом интервью Variety впервые подробно рассказал о своем возвращении к роли Питера Паркера.

По его словам, предложение об участии в проекте ему озвучили по телефону сразу три крупных деятеля современного кинематографа - продюсер Sony Эми Паскаль, глава Marvel Кевин Файги и режиссер Джон Уоттс. Увидев концепт трех Пауков в одном кадре, артист сражу же дал свое согласие.

Съемки сцен с Гарфилдом и Магуайром заняли две недели, в течение которых, по признанию актера, на площадке давалось очень много места для импровизации. Например, фразы "Я люблю вас ребята" изначально не было в сценарии.

Также он раскрыл интересную деталь о том, что Том Холланд завидовал костюму Гарфилда, потому что на нем есть специальные молнии, через которые можно вытащить руки, чтобы воспользоваться телефоном, тогда как Холланду, чтобы ответить на звонок приходилось водить носом по экрану.

Фото: instagram.com/ spdrmnkyxxiii
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Также артист сообщил, что доволен тем, как в "Нет пути домой" он смог частично компенсировать ту недосказанность, которая возникла из-за отмены его триквела. На вопрос о новых проектах, в которых он снова сможет надеть красно-синий супергеройский костюм, Гарфилд ответил следующее: "Я определенно открыт для этого, если оно будет правильным. Питер и Человек-паук предназначены для служения общественному благу. Он парень из рабочего класса, из Квинса, знает, что такое потери и борьба за что-то".

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