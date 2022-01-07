Как зимние каникулы в автопроме скажутся на доступности машин

Российские автозаводы никак не могут удовлетворить рыночный спрос, и плановые зимние каникулы в отрасли еще больше могут усугубить проблему дефицита. Впрочем, некоторые предприятия решили ударно закончить трудовой год, работая сверхурочно по выходным.

Предновогодний рывок

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российские автозаводы изо всех сил стараются ликвидировать продолжающийся вот уже более года дефицит машин, но перебои с поставками электронных компонентов пока так и не проходят.

В то же время предприятия планово остановили свои конвейеры на зимние каникулы, которые в большинстве случаев проходят аккурат в период государственных праздников - с 31 декабря по 9 января.

Раньше других ушел отдыхать московский завод Renault, где традиционный коллективный отпуск начнется с 29 декабря. При этом компания организовала дополнительные рабочие дни до конца 2021 года, благодаря чему в период корпоративного отпуска предприятия и новогодних праздников дилерская сеть будет обеспечена автомобилями и запасными частями, рассказали "РГ" в пресс-службе Renault.

АвтоВАЗ по-прежнему испытывает проблемы с комплектующими для Lada Granta. Остальные модели, тем не менее, в декабре выпускает даже сверхурочно. Причем в последнее время их производство организовано не только по субботам, но и по воскресеньям.

Российский завод Haval, который в сентябре перешел на двухсменный режим работы, в 2022 году планирует ввести дополнительную рабочую смену в соответствии со стратегией развития предприятия для удовлетворения растущего спроса, сообщил "РГ" исполнительный директор "Хавейл Мотор Рус" Жером Сего. По его словам, новогодние каникулы для сотрудников Haval продлятся с 31 декабря по 9 января включительно, согласно производственному календарю.

Последним рабочим днем в 2021 году на Ульяновском автозаводе и предприятии "Мазда Соллерс" также стал 30 декабря, однако выпуск автомобилей они возобновят позже других - с 17 января. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Соллерс", это связано с плановым техобслуживанием оборудования и поэтапным запуском производства в первую рабочую неделю после новогодних каникул.

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексея Старикова, автопроизводители, как правило, перед длительными новогодними каникулами стараются обеспечить дилеров достаточным объемом машин, чтобы хватило как минимум на первую половину января. В связи с этим провал продаж в первые месяцы 2022 года не ожидается.

"На сегодня доступность по большинству брендов на январь находится в рамках наших ожиданий. Январь всегда был традиционно низким месяцем в продажах, а вот февраль может почувствовать остановку производства", - комментирует генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Зал ожидания

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Между тем, аналитики Autospot.ru выяснили, у дилеров каких марок пустеют склады на фоне продолжающихся перебоев с поставками автомобилей и пока еще достаточно высокого спроса со стороны покупателей, а у продавцов каких марок машины в наличии сейчас есть.

Так, в декабре на дилерских складах оказалось существенно меньше автомобилей, чем в ноябре, у российской Lada, корейских Hyundai и Kia, немецкого Volkswagen, а также японских Lexus, Mazda, Suzuki и Toyota. Однако есть и автопроизводители, у которых машин в декабре "в запасе" - их столько же, сколько месяцем ранее, или даже больше. К ним относятся немецкая премиум-"тройка" - Audi, BMW и Mercedes-Benz, корейский Genesis, европейские бренды Citroen, Land Rover, Renault, Skoda, "японцы" Mitsubishi, Infiniti и Nissan, а также китайские марки Chery и Haval.

Как поясняет Андрей Терлюкевич, если не брать в расчет китайских производителей, то Nissan сократил дефицит за счет увеличения производства на своем заводе в Санкт-Петербурге, а Infiniti за счет запуска нового купе-кроссовера QX55.

В свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что в условиях жесткого дефицита покупатели готовы приобрести автомобиль в любой комплектации, но, к сожалению, дилеры часто могут предложить им только встать в очередь на новую машину и ждать, когда она сойдет с конвейера.

"На данный момент, те клиенты, которые оформили покупку до Нового года, смогут получить свой автомобиль не ранее февраля 2022 года. И если ситуация с комплектующими не улучшится, то новым покупателям придется ждать еще дольше, поскольку автомобили, поступающие с производства в дилерские центры, в большинстве случаев уже выкуплены и не попадут в свободную продажу", - констатирует Денис Мигаль.

Таким образом, нехватка автомобилей локального производства по-прежнему сохраняется, а сроки поставок машин то и дело сдвигаются. Так, по данным "Авилона", диапазон ожидания дефицитных моделей Hyundai составляет от 1 до 6 месяцев, аналогичная ситуация у Volkswagen, сроки поставок увеличены. Также из-за дефицита электронных компонентов наблюдается дефицит и сдвинуты сроки поставок корейских седанов и кроссоверов Kia - ожидать автомобиль можно от 4 месяцев.

По мнению Андрея Терлюкевича, проблема с нехваткой автомобилей локального производства на сегодняшний день актуальна, и на улучшение ситуации можно рассчитывать не ранее второй половины 2022 года, в том числе за счет возможного упрощения комплектаций и отказа от дорогих опций, если ситуация с дефицитом полупроводников не нормализуется.

В целом динамика продаж следующего года будет зависеть от сроков, в которые на рынок начнут поступать дефицитные модели, резюмирует Алексей Стариков.