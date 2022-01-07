Лукашенко объявил о курсе на суверенитет и на укрепление связей с братскими странами

Формулируя магистральное направление развития страны, Александр Лукашенко заявил 7 января, что взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости, но и одновременно на укрепление связей с дружественными и братскими государствами. Об этом президент Беларуси заявил, посещая в Рождество Христово столичный храм, передает его пресс-служба.

Оценивая ближайшие перспективы, он предупредил, что наступивший год, по его мнению, "будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом и в плане объединения народов, и (сближения) государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет невозможно выжить. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями".

К ним Лукашенко отнес в первую очередь Россию. Далее он назвал Казахстан и Украину, уточнив, что "неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может".

Президент выразил уверенность, что атака на Казахстан лежит в русле общей тенденции давления на РФ по всему ее периметру. Но "если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации. Вот и вся философия. Я хочу, чтобы вы это понимали", - сказал, обращаясь к верующим, глава государства.

Что касается Беларуси, продолжил он, то для нее еще очень важно остаться независимым государством, чтобы белорусский народ управлял своей страной, жил мирно и спокойно. "И дружить, быть в теснейшем союзе с нашими соседями, с теми, кто хочет с нами жить вместе, и кто нас понимает", - констатировал Лукашенко.

В основе политики в Беларуси, уточнил он, будут лежать нравственные основы: "Прежде всего - патриотизм и любовь к своей земле, во имя чего мы должны жить и воспитывать наших детей".

Президент напомнил в этой связи, что в стране недавно утвержден бюджет на предстоящий год, в котором почти половина направляется именно на социальные нужды, включая образование, здравоохранение, культуру, спорт, нравственное воспитание. "Вчера на совещании мы с этого и начали, говоря об исторической политике нашего государства. Мы должны наконец-то людям сказать, откуда мы и что вокруг нас нет тех государств, которые имеют более древние корни, чем мы", - подчеркнул он, дав понять, что в данном вопросе рассчитывает и на содействие церкви.

Порой, с сожалением признался глава государства, не обо всем можно говорить открыто - такие законы политики. "Но я всегда найду возможность объяснить свои действия и поступки, как и всех тех, кто мне подчинен в нашей стране. Надеюсь на вашу поддержку, благоразумие и ваше терпение. Не торопитесь, если чего-то не понимаете. Это - главное. Не спешите. Как в нашем народе говорят, время все расставит на свои места. Так, как было с 2020 годом, так, как было в прошлом году. Мы стали другими, мы очень многое понимаем. И, слава богу, что это свершилось, и мы, наконец, поняли, оценили, что мы могли потерять", - резюмировал Лукашенко.