Медведев: Квашнин был по-настоящему достойным и глубоко порядочным человеком

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким генерала армии Анатолия Квашнина. Квашнин скончался в пятницу от коронавируса.

"Его отличали компетентность и решительность, требовательность к себе и подчиненным, верность избранному делу. Он многое сделал для повышения обороноспособности страны, обеспечения ее национальной безопасности", - подчеркнул замглавы Совбеза.

По словам Медведева, он хорошо знал Квашнина по совместной работе, "ценил его за высокий профессионализм, отзывчивость и неравнодушие".

"Он был по-настоящему достойным и глубоко порядочным человеком", - заявил заместитель председателя Совета Безопасности.