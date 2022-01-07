Минторговли: Запасов продуктов питания в Казахстане достаточно

Запасов продуктов питания в Казахстане достаточно. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства торговли и интеграции республики.

Власти подчеркивают, что в целом ситуация в торговой сфере стабильная, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме, за исключением ряда торговых объектов в нескольких городах страны, пострадавших в результате мародерства. "Создаются все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания", - заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в Казахстане серьезный ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, финансового сектора.

Согласно предварительным расчетам, общая сумма ущерба составила 92 миллиона долларов. Такую цифру назвали в национальной палате предпринимателей.