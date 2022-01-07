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Рубрика: В мире

Минторговли: Запасов продуктов питания в Казахстане достаточно

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Запасов продуктов питания в Казахстане достаточно. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства торговли и интеграции республики.

Фото: EPA-EFE/STR
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Власти подчеркивают, что в целом ситуация в торговой сфере стабильная, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме, за исключением ряда торговых объектов в нескольких городах страны, пострадавших в результате мародерства. "Создаются все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания", - заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в Казахстане серьезный ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, финансового сектора.

Согласно предварительным расчетам, общая сумма ущерба составила 92 миллиона долларов. Такую цифру назвали в национальной палате предпринимателей.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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