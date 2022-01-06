Ущерб от беспорядков в Казахстане составил более 90 млн долларов

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила приблизительно 92 миллиона долларов. Таковы предварительные расчеты национальной палаты предпринимателей Казахстана, передает РИА Новости.

В основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, в сфере услуг, а также финансового сектора. Отмечается, что "проводится работа по сбору информации у предпринимателей о предполагаемых размерах ущерба, нанесенного от незаконных действий".

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. Поводом для них послужило повышение цен на сжиженный газ. Беспорядки также вспыхнули в столице страны и других крупных городах, включая Алма-Ату и Актау. Сейчас по всей стране действует режим чрезвычайного положения.