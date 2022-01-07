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07.01.2022 15:39
Рубрика: Власть

Миротворцы ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане

Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, миротворцы выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры. При этом, они не не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Ранее "РГ" сообщала о том, что девять военно-транспортных самолетов Ил-76, на борту которых находятся военнослужащие и бронетехника ВДВ России, произвели посадку на аэродроме в Алма-Ате. Подразделения приступили к выполнению поставленных задач.

Самолеты ВКС круглосуточно перебрасывают коллективные силы ОДКБ в Казахстан
Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Казахстан Международные организации ОДКБ Правительство Минобороны Массовые беспорядки в Казахстане

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