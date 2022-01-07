Миротворцы ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане

Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, миротворцы выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры. При этом, они не не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Ранее "РГ" сообщала о том, что девять военно-транспортных самолетов Ил-76, на борту которых находятся военнослужащие и бронетехника ВДВ России, произвели посадку на аэродроме в Алма-Ате. Подразделения приступили к выполнению поставленных задач.