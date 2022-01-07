В Алма-Ате приземлились 9 военно-транспортных самолетов из России

"Подразделения из состава российского миротворческого контингента ОДКБ после изучения обстановки приступили к выполнению поставленных задач", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны России напомнили, что воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 "круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан".
Ранее официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в состав российского миротворческого контингента ОДКБ, направленного в Казахстан, входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ России, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Отмечалось, что все десантники имеют боевой опыт.
Накануне Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал о задачах, которые поставлены перед коллективными миротворческими силами ОДКБ, направленными в Казахстан.