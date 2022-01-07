В Алма-Ате приземлились 9 военно-транспортных самолетов из России

Девять военно-транспортных самолетов Ил-76, на борту которых находятся военнослужащие и бронетехника ВДВ России, произвели посадку на аэродроме в казахском городе Алма-Ата. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения из состава российского миротворческого контингента ОДКБ после изучения обстановки приступили к выполнению поставленных задач", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны России напомнили, что воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 "круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан".

Ранее официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в состав российского миротворческого контингента ОДКБ, направленного в Казахстан, входят подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ России, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Отмечалось, что все десантники имеют боевой опыт.

Накануне Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал о задачах, которые поставлены перед коллективными миротворческими силами ОДКБ, направленными в Казахстан.