Названы самые востребованные в Рождество станции московского метро

В ночь с 6 на 7 января метро, МЦК, МЦД и наземным транспортом воспользовались более 384 тысяч человек.

По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, с 22.00 до 2.00 поезда метро и МЦК перевезли свыше 274 тысяч пассажиров. На МЦД проехали почти 22 тысячи пассажиров, а на наземном - больше 88 тысяч.

Наиболее востребованными в рождественскую ночь стали станции метро "Охотный ряд" (10 тысяч пассажиров), "Площадь Революции" (почти 9 тысяч) и "Китай-город" (8 тысяч) - они расположены рядом с известными церквями и храмами.

Напомним, минувшей ночью работу 166 маршрутов наземного транспорта продлили до 3.30. Поезда метро и МЦК перевозили пассажиров до 2.00, а МЦД - до 2.30.