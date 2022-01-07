В Москву на следующей неделе вернутся 20-градусные морозы

В ближайшие дни в Москве будет облачно, местами небольшой снег. Днем 8 января ожидается -5…-7 градусов, ночью до -11, ветер до 10 метров в секунду.

Аналогичная погода сохранится в воскресенье и понедельник, а во вторник, 11 января, температура начнет опускаться. Столбики термометров в этот день покажут -7…-12 градусов, ветер несколько ослабнет - до 7 метров в секунду. В ночь на 12 января, среду, похолодает до -20, днем будет -15 градусов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сайт "Метеоновости" подтверждает приход сильных морозов: из его прогнозов также следует, что ночь на среду станет самой холодной на неделе. Днем, скорее всего, будет ясно, ветер до трех метров в секунду, а из-за высокой влажности дневные -12…-15 градусов могут ощущаться как -21.