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07.01.2022 10:18
Рубрика: Происшествия

В Пензе завели дело после гибели двух человек из-за хлопка газа

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

СУ СК по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в результате хлопка газа и возгорания в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Мира в Пензе, которое произошло ночью.

В якутском селе десять человек отравились выхлопными газами

Уголовное дело завели по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

- Двое мужчин получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. На месте работала следственно-оперативная группа, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Криминалисты провели осмотр места происшествия с привлечением сотрудников МЧС и газовой службы. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям работников организации, отвечающей за оказание услуг, и собственника жилого помещения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Взрывы газа в домах

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