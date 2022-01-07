В Пензе завели дело после гибели двух человек из-за хлопка газа

СУ СК по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в результате хлопка газа и возгорания в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Мира в Пензе, которое произошло ночью.

Уголовное дело завели по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

- Двое мужчин получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. На месте работала следственно-оперативная группа, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Криминалисты провели осмотр места происшествия с привлечением сотрудников МЧС и газовой службы. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям работников организации, отвечающей за оказание услуг, и собственника жилого помещения.