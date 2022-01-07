Шойгу в постоянном режиме докладывает Путину о миротворческой операции в Казахстане

Министр обороны Сергей Шойгу в постоянном режиме докладывает президенту Владимиру Путину о переброске миротворческих сил и выполнении ими задач в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первые силы из состава миротворцев ОДКБ начали прибывать в республику в четверг. Перед контингентом, состоящим из военнослужащих всех стран организации, поставлены задачи по охране наиболее важных государственных и стратегических объектов, оказанию помощи в поддержании правопорядка.