Токаев: Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны

Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана, местные власти контролируют ситуацию. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев по итогам заседания контртеррористического штаба.

По его словам, продолжается атитеррористическая операция, силы правопорядка проводят напряженную работу. Однако террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому, подчеркнул Токаев, контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

На заседании президенту Казахстана доложили о прибытии миротворцев ОДКБ. Токаев также отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни нового года. В Казахстане на две недели был введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики. Он обратился к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь преодолеть террористическую угрозу. Организация Договора о коллективной безопасности приняла решение направить миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.

Происходящие в настоящее время в Казахстане события представляют реальную угрозу безопасности республики, ее стабильности и территориальной целостности государства. Такое заявление сделал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Миротворцы, по словам генсека Организации, понадобились, чтобы "минимизировать и локализовать там угрозы".