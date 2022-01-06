Генсек ОДКБ: События в Казахстане угрожают территориальной целостности страны

По его словам, в связи с событиями, которые сейчас происходят в Казахстане, поступило обращение, были проведены экстренные консультации глав государств, и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ. Миротворцы, по словам генсека Организации, понадобились, чтобы "минимизировать и локализовать там угрозы".

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Недовольства позже распространились и на другие города республики. После чего в Казахстане на две недели был введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики. Ранее Совбез возглавлял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Российские десантники, входящие в коллективные силы оперативного реагирования (КСОР - военная структура ОДКБ, в которую входят наиболее подготовленные воинские подразделения государств - членов ОДКБ), сегодня прибыли в Казахстан. Об этом сообщили в Минобороны.