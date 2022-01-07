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Рубрика: В мире

Токаев заявил о шести волнах атак террористов на Алма-Ату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено не менее шести волн атак террористов. Он подчеркнул, что бандиты были хорошо обучены и организованы, их действия координировались извне.

Фото: EPA-EFE/STR
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"Некоторые из них говорили не на казахском языке", - написал Токаев у себя в Twitter.

Президент республики подчеркнул, что власти не будут вести переговоров с террористами, которые убивали полицейских и мирных горожан, насиловали женщин, поджигали здания.

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в первые дни января, позже они переросли в беспорядки в нескольких городах, сообщается о случаях мародерства. До 19 января в республике действует режим чрезвычайного положения. Токаев обратился за помощью "в преодолении террористической угрозы" в ОДКБ.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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