Токаев заявил о шести волнах атак террористов на Алма-Ату

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено не менее шести волн атак террористов. Он подчеркнул, что бандиты были хорошо обучены и организованы, их действия координировались извне.

"Некоторые из них говорили не на казахском языке", - написал Токаев у себя в Twitter.

Президент республики подчеркнул, что власти не будут вести переговоров с террористами, которые убивали полицейских и мирных горожан, насиловали женщин, поджигали здания.

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в первые дни января, позже они переросли в беспорядки в нескольких городах, сообщается о случаях мародерства. До 19 января в республике действует режим чрезвычайного положения. Токаев обратился за помощью "в преодолении террористической угрозы" в ОДКБ.