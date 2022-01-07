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07.01.2022 19:01
Рубрика: Власть

В "Единой России" назвали обращение Токаева в ОДКБ своевременным

Текст: Владимир Кузьмин

В "Единой России" считают абсолютно обоснованным и своевременным обращение президента Казахстана к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке.

Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Мы читаем сообщения об обезглавленных бойцах силовых подразделений. Это явно почерк исламистов - хорошо подготовленных боевиков, которые могли пройти обучение в Афганистане", - подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Действия союзников стали оперативным и адекватным ответом на возникшую угрозу захвата власти в Казахстане террористическими группировками и атаку на само государство и ее мирных жителей, говорится в заявлении. Сейчас надо дать возможность подразделениям спецслужб локализовать возникшую опасность.

"Единая Россия" поддерживает усилия властей Казахстана по наведению конституционного порядка в стране, заявил Турчак: "Стабильность в Казахстане напрямую затрагивает интересы безопасности нашей страны. Поэтому мы не можем равнодушно смотреть на то, что там происходит".

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