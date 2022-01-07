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07.01.2022 16:53
Рубрика: Власть

Шойгу поддерживает контакт с коллегами из ОДКБ по миротворческой операции в Казахстане

Текст: Михаил Фалалеев
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с министром обороны Республики Казахстан.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В пресс-службе Минобороны России также сообщили, что глава российского военного ведомства по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ - министрами обороны Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане. При этом достигается согласие с коллегами по ОДКБ.

Фото: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Шойгу в постоянном режиме докладывает Путину о миротворческой операции в Казахстане

Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Владимиру Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач.

В Минобороны России подчеркнули, что по договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране. Прибывшие в Казахстан подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

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