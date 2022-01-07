Путин обсудил с партнерами по ОДКБ ситуацию в Казахстане

Новости

Белорусские миротворцы приступили к выполнению поставленных задач 17:05
Китай выступает против попыток внешних сил дестабилизировать Казахстан 16:49
Названы самые востребованные в Рождество станции московского метро 16:32
Горы Краснодарского края на несколько дней объявлены лавиноопасными 16:22
В Кремле не исключают телефонного контакта Путина и Макрона в ближайшие дни 16:12
В Подмосковье загорелся продуктовый склад 15:37
Токаев заявил, что действия террористов были хорошо спланированы 15:10
Путин выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Квашнина 14:31
Умер автор "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский 14:23
Администрация Байконура сообщила о введении ограничений в городе 13:41
Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мельбурне 12:56
Президент Казахстана поблагодарил глав ОДКБ за поддержку 12:47
В сборной России по биатлону обнаружен второй случай заражения коронавирусом 12:39
Хачанов пробился в полуфинал турнира в Аделаиде 12:25
Умер бывший начальник российского Генштаба Анатолий Квашнин 12:00
Парламент Киргизии одобрил отправку военных в Казахстан 12:00
Токаев: Власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами 11:43
Лукашенко пожелал соотечественникам на Рождество радости и счастья 11:43
В состав военного флота России войдет новый ледокол 11:37
На Южном Урале закрыли аэропорт и участок федеральной трассы 10:30
Травматологи дали советы по безопасному катанию на "ватрушках" 10:29
Премьер-министр Мишустин посетил один из храмов Русской православной церкви 10:00
Выживете ли вы в Диканьке? Тест о самой рождественской повести Гоголя 09:30
Президент Казахстана обратится к народу 09:22
Власти Казахстана сообщили о присутствии снайперов среди протестующих 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
07.01.2022 16:05
Рубрика: Власть

Путин обсудил с партнерами по ОДКБ ситуацию в Казахстане

Текст: Владимир Кузьмин
За последние два дня президент Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами из стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Миротворцы ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане

Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава государства неоднократно беседовал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана", - сказал Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Международные организации ОДКБ Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Празднование Православного Рождества
Шойгу в постоянном режиме докладывает Путину о миротворческой операции в Казахстане
В Кремле не исключают телефонного контакта Путина и Макрона в ближайшие дни
Умер бывший начальник Генерального штаба ВС России Анатолий Квашнин
Российский биатлонист Логинов выиграл спринт в Оберхофе
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Путин поручил продумать рост компенсаций на опасном производстве