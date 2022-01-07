Путин обсудил с партнерами по ОДКБ ситуацию в Казахстане

За последние два дня президент Владимир Путин провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами из стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Состоялись разговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Глава государства неоднократно беседовал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана", - сказал Песков.