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06.01.2022 12:05
Рубрика: Власть

Косачев назвал легитимной миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Хронология событий в Казахстане 2-5 января уже сейчас может быть разделена на три этапа, между которыми - принципиальные разницы.

Первый, социально-экономический - протест людей против повышения цен на газ и мгновенная ответная реакция властей в первом выступлении Президента Казахстана: цены заморозить, правительство в отставку. Не помогло. Но у этого этапа был хоть какой-то смысл.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские подразделения в составе ОДКБ прибыли в Казахстан

Второй, социальной-политический - расширение географии протестов почти на всю страну и, главное, смена риторики протестующих на политическую. Опять же мгновенная реакция властей во втором выступлении Президента Казахстана - замена руководства Совета Безопасности, готовность распустить парламент и провести внеочередные выборы. Опять не помогло - протестующие перестали слышать властьимущих, а в конечном счете - и себя самих. Протест приобрел характерные черты бессмысленного и беспощадного.

Третий, экстремистски-политический - погромы толпой официальных зданий, захват оружия, мародерство. Общество оказалось деморализованным, и тут проявились все признаки того, что ни первый, ни второй этапы не были спонтанными и что они в конечном итоге не про газ, а про власть. Которую будут свергать всеми доступными методами, главным из которых является террор.

Тем самым конфликт, который на начальном этапе представлялся социально-экономическим и в силу этого исключительно внутренним, обрел черты агрессивного разрушения системы управления страной террористическими средствами. Терроризм же, как показывает практика последних десятилетий, не признает государственных границ, о чем и говорил в своем третьем выступлении законно избранный Президент Казахстана.

Начинается четвертый этап - миротворческая операция ОДКБ. Этап вынужденный, этап, которого могло бы и не быть, если бы протестная часть общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона. Операция легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств-участников ОДКБ, так и международного права (хотя легко можно себе предположить, как она будет оценена теми внешними силами, кто хотел бы видеть в Казахстане иную власть).

Договор о коллективной безопасности, равно как и Устав ОДКБ, были в свое время ратифицированы Россией. Что означает, на мой взгляд, отсутствие необходимости дополнительных решений российского парламента по использованию российского контингента в рамках миротворческой операции. Задачей подразделений ОДКБ станет охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка. Но правопорядок в стране в конечном итоге должны восстановить именно казахстанские органы власти. Наша же миссия - помочь им в том, чтобы сохранить страну, обеспечив ее "безопасность, стабильность, территориальную целостность и суверенитет" (цитата из Договора о коллективной безопасности).

Источник: страница Константина Косачева в Facebook.

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