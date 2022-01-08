Гинцбург оценил вероятность положительного ПЦР после назальной вакцины

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность сдачи положительного ПЦР-теста после назальной вакцины. По его словам, она крайне мала, сообщает ТАСС.

Как пояснил ученый, для этого должны совпасть два фактора.

"Не исключено, но это очень короткий промежуток времени, и нужно постараться, чтобы уловить этот промежуток, пока фагоцитирующие клетки не сожрут этот вирус. При этом вирус должен находиться в каком-то очень концентрированном состоянии", - рассказал Гинцбург.

Назальная вакцина от коронавируса, которую разрабатывает центр Гамалеи, должна поступить в гражданский оборот через 3-4 месяца.