Как правильно мыть машину зимой. Главные опасности для автомобиля

Мыть машину зимой - необходимость. В противном случае на кузове будет скапливаться налет реагентов, который может ускорить процесс коррозии металлических деталей. "РГ" разъясняет, на что именно нужно обратить внимание, когда моешь автомобиль в мороз.

Представим себе типичную ситуацию - за окном -15°C или даже -20°C, вы заезжаете на мойку, причем, как правило, речь идет о теплом помещении. Какие существуют в этом случае риски? Главная потенциальная опасность состоит в резком перепаде температур.

Судите сами - было минус двадцать, и вот кузов начинают поливать водой комнатной температуры, а то и вовсе струей горячей воды. Такой контрастный душ вполне может повредить лакокрасочное покрытие машины, особенно такой, которая побывала в кузовном ремонте или уже имеет следы коррозии. При этом вы даже можете не заметить урона, ведь речь, как правило, идет о микротрещинах.

Не менее опасен и выезд из теплого помещения после мойки на мороз. Вода, оставшаяся в пазах, нишах, трещинах и зазорах меньше чем за минуту затвердеет, и этот лед вполне способен повредить краску, равно как нанести урон многим деталям. Также нередки случаи, когда после мойки в мороз и даже после продувки владельцы начинают складывать внешние зеркала (с помощью сервопривода), и попавшая в механизм зеркала вода, заледенев, ломает зеркальный элемент. Под угрозой также фары, механизм замков, уплотнители дверей, поводки дворников и даже амортизаторы.

Отсюда - вывод. Если вы печетесь о сохранности вашей машины, попросите мойщика, чтобы перед очисткой автомобиль постоял в теплом боксе как минимум примерно 10 минут, особенно если кузов заснежен или обледенел. Также не стесняйтесь выяснить у сотрудника мойки, какая температура воды используется в сервисе на начальном этапе водных процедур. Температура воды должна быть комнатной - ниже +30 °C. Также ни в коем случае на сбивайте и не позволяйте мойщикам сбивать сильным напором воды наледь с кузова. Лед необходимо смывать слабым напором из шланга, опять-таки, чтобы не повредить ЛКП.

Кроме того, если вы уже решились на мойку автомобиля после ночной стоянки в сильный мороз, проведите предварительную подготовку. Поездите какое-то время, выставив температуру печки на максимум, а также активируйте обогреватели стекол и зеркал. Таким образом вы минимизируете риск резкого перепада температур, а также создадите условия для того, что моющий раствор эффективнее воздействовал на загрязнения. Также настоятельно рекомендуем загодя обработать уплотнители, проемы дверей и механизм замков силиконовой смазкой или, на худой конец, "вэдэшкой", чтобы эти элементы не замерзли после выезда из теплого помещения мойки на мороз.

Мойку кузова в условиях холодной зимы рекомендовано проводить также с применением дополнительного защитного состава, например, с добавлением воска. Так называемый обливочный воск способствует быстрому удалению воды и высыханию поверхности.

И, разумеется, уже после мойки необходима грамотная процедура продувки замков, и других полостей для удаления воды. Обязательно насухо протрите уплотнители дверей, если по каким то причинам этого не сделали сотрудники мойки.

Дадим и такой совет - после мойки, как это не странно звучит, немного поморозьте автомобиль, для чего откройте все двери, отведите от лобового стекла щетки стеклоочистителя и дать машине постоять так примерно пять минут. Начав движение, если в салоне жарко, также приоткройте окна, чтобы усилить приток холодного забортного воздуха. При нагревании последний становится сухим и способствует испарению влаги.

Добавим, что все сказанное выше относится к профессиональным мойкам. Мыть же автомобиль в сильный мороз на мойках самообслуживания - и вовсе не лучшая идея. Все дело в том, что именно в таких условиях за отсутствием теплого бокса практически гарантирован перепад температур, от которого может пострадать ЛКП кузова.

Мойкой самообслуживания можно воспользоваться при не очень большом минусе, не ниже -5°С. Если же другого варианта нет, то не забудьте основательно прогреть салон и не глушите двигатель, а также включите на максимум обогрев и обдув прямо во время мойки. Это повысит шансы того, что капот, двери, стекла и зеркальные элементы не примерзнет в процесс мойки.

Также не забудьте тщательно протереть машину и воспользоваться компрессором с теплым воздухом, позволяющим удалить остатки влаги с кузова и особенно с области фар и внешних зеркал. Если там останется влага, эти детали на сильном морозе могут треснуть. Еще один оптимальный вариант - заехать после мойки в мороз на просушку в теплый подземный паркинг супермаркета или любую другую теплую парковку.