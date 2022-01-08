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Рубрика: Общество

Кардиолог назвала действительно полезный хлеб для сердца и сосудов

Текст: Оксана Грибанова

Врачи сходятся во мнении, что одним из самых нежелательных продуктов в рационе является сахар. "Не только тот, который мы кладем в чай, а все сладости, хлебобулочные изделия, обладающие высоким гликемическим индексом. То есть речь о быстрых углеводах", - уточнила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Фото: РИА Новости
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Регулярное употребление таких продуктов связано с развитием атеросклероза, появлением проблем с сосудами и прочими недугами.

В связи с чем для многих стоит вопрос - надо ли отказываться от хлеба, который присутствует у большинства в каждом приеме пищи.

"Употребление хлеба это всего лишь ваша привычка, а не жизненная необходимость или потребность организма. Поэтому от этого продукта вы можете свободно отказаться", - отметила кардиолог, уточнив, что речь идет, прежде всего, о хлебе из муки высшего сорта.

Врач посоветовала, если есть необходимость в продукте, переходить на хлеб из муки с высоким содержанием клетчатки. "Оптимально делать хлеб самостоятельно, добавляя туда отруби и клетчатку, и есть только такой хлеб", - подчеркнула кардиолог.

Также Анна Кореневеч уточнила, что, например, в новогодние праздники можно позволить себе разные продукты.

"Съешьте то, что вы так давно хотели, но не могли себе позволить. Важно помнить, что именно систематическое злоупотребление неправильными продуктами ухудшает течение сердечно-сосудистых заболеваний. Иногда вы можете позволить себе отступить от диеты", - считает кардиолог.

Подчеркивается, что изменение рациона должно быть согласовано с лечащим врачом, если у человека были диагностированы сердечно-сосудистые недуги.

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