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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Дмитрий Сосновский, Илья Чекинев
Голос Smokie напомнит о живущей по соседству Элис и прочих музыкальных символах детства, а культовая группа Тequilajazzz представит песни из долгожданного нового альбома.
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости

Кто играет: Крис Норман.

Что играет: Поп-рок.

Почему идти: Внимая хриплому голосу Криса Нормана в грязноватом гитарном сопровождении, осознаешь, почему песни Smokie стали у нас так популярны: в них ощущается исконно российские забубенность, удальство и колобродство - хоть и не без "тлетворного влияния Запада". Юбилейные концерты "голоса Smokie" в Москве и Санкт-Петербурге - прекрасный повод для того, чтобы вновь повстречаться с живущей по соседству Элис и прочими символами детства.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 17, 18 января; 4 000 - 20 000 руб.; БКЗ "Октябрьский" (Санкт-Петербург), 20 января, 3 000 - 8 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа Tequilajazzz.

Что играет: Экспериментальный рок.

Почему идти: Подлинные герои девяностых, Тequilajazzz и по сей день сохраняют статус одной из самых главных отечественных рок-групп, отличаясь самобытностью и разнообразием, редким профессионализмом и неповторимым драйвом. В прошлом году Евгений Фёдоров со товарищи наконец-то выпустили долгожданный новый альбом "Камни", который и будет представлен на сцене ГЛАВCLUBа. Но и без проверенных песен со старых добрых классических пластинок публика наверняка не останется.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 13 января; 1 500 - 7 500 руб.

Культура Музыка Рок Гид-парк

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