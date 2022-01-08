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Рубрика: Власть

МВД: С 1 июля срок оформления паспорта составит 5 дней

С первого июля этого года срок оформления паспорта будет сокращен до пяти дней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России.

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В министерстве уточнили, что этот срок не зависит от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств замены документа. Отмечается, что данная норма будет распространяться и на паспорта с электронным носителем.

Ранее в МВД сообщили, что при выдаче электронного паспорта старый бумажный будет аннулироваться. Гражданин не может иметь одновременно два действительных российских паспорта. При этом оформление электронного паспорта гражданина России и загранпаспорта не взаимосвязано - эти два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Выдача российских паспортов

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