МВД: С 1 июля срок оформления паспорта составит 5 дней

С первого июля этого года срок оформления паспорта будет сокращен до пяти дней. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России.

В министерстве уточнили, что этот срок не зависит от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств замены документа. Отмечается, что данная норма будет распространяться и на паспорта с электронным носителем.

Ранее в МВД сообщили, что при выдаче электронного паспорта старый бумажный будет аннулироваться. Гражданин не может иметь одновременно два действительных российских паспорта. При этом оформление электронного паспорта гражданина России и загранпаспорта не взаимосвязано - эти два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.