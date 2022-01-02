МВД: Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного

При выдаче электронного паспорта старый бумажный будет аннулироваться. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.

Как объяснили агентству в ведомстве, гражданин не может иметь одновременно два действительных российских паспорта. Поэтому ранее выданный бумажный паспорт при получении паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться. Одновременно в МВД напомнили, что оформление электронного паспорта гражданина России и загранпаспорта не взаимосвязано - эти два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

Как ранее писала "РГ", в настоящее время прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала их выдачи - январь 2023 года. Пилотные регионы будут определены соответствующим нормативным и правовым актом правительства. В Минцифры ранее сообщили, что первоначально цифровые паспорта могут тестироваться в Москве, Московской области и Татарстане. Их оформление будет добровольным.