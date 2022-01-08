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08.01.2022 06:34
Рубрика: Общество

Названы самые распространенные симптомы штамма "омикрон"

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStok Фото: iStok
Фото: iStok

Головная боль, насморк и боль в горле являются наиболее распространенными симптомами нового штамма коронавируса "омикрон". К данному выводу пришли ученые Королевского колледжа в Лондоне.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Доктор медицины Клэр Стивс, одна из разработчиков приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE Covid Study, заявила изданию Express, что классические признаки COVID-19 у людей теперь гораздо менее распространены, и примерно 75 процентов симптомов ассоциируются с нетяжелой простудой.

"Мы хотим, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, были добавлены в список как можно скорее", - отмечает ученый. По ее мнению,правительство Великобритании должно включить данные симптомы в официальный перечень симптомов коронавирусной инфекции.

Отметим, что ранее академик РАН Виталий Зверев и доктор медицинских наук Сергей Токарев выдвинули гипотезу: штамм коронавируса "омикрон" возник в организме человека с иммунодефицитом, а не в организме мышей. "Скорее всего, эти мутации произошли после того, как предыдущий вирус попал в организм человека с нарушенной иммунной системой и таким образом стал изменяться", - сказал Виталий Зверев.

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