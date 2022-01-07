Академик РАН назвал наиболее вероятный источник появления "омикрона"

Штамм коронавируса "омикрон", скорее всего, возник в организме человека с иммунодефицитом, а не в организме мышей. Большинство ученых поддерживают именно эту гипотезу о происхождении южноафриканского штамма.

Об этом рассказали академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев и научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Скорее всего, эти мутации произошли после того, как предыдущий вирус попал в организм человека с нарушенной иммунной системой и таким образом стал изменяться. Все же смотрят только по S-белку, а у этого вируса, помимо S-белка, на поверхности еще два других белка - внутренний белок и регуляторные белки, - объяснил Виталий Зверев. - Если посмотреть на все эти мутации, то он не очень будет похож на мышиный коронавирус. Вряд ли он появился от мышей. Это одна из гипотез".

Сергей Токарев, в свою очередь, пояснил, что нулевой пациент либо был с иммунодефицитом, либо долго принимал препараты, подавляющие иммунитет. "Учитывая то, что в Южной Африке большинство населения не вакцинировано и существует проблема распространения ВИЧ, эта точка зрения наиболее вероятна", - сказал врач в беседе с Ura.ru.

Штамм "омикрон" возник на юге Африки в ноябре прошлого года. Он заразнее предыдущих вариантов COVID-19, часто протекает в легкой форме и имеет большое число мутаций. Известно, что этот штамм, в отличие от других, может передаваться от человека мышам, однако источник возникновения "омикрона" до сих пор неизвестен. ВОЗ придерживается версии о мутации вируса в организме человека с иммунодефицитом. Медики объясняют эту гипотезу тем, что вирус борется за жизнь в организме непривитых, то есть чаще всего тех, у кого медотвод от вакцинации. А первое противопоказание - это иммунодефициты.