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30.11.2021 08:26
Рубрика: Общество

Инфекционист предположил, как появился штамм "омикрон"

Текст: Евгения Думанская

Новый штамм коронавируса "омикрон" вызвал настоящую панику во многих странах, однако, как считает врач-инфекционист Андрей Поздняков, причин для этого пока нет.

Фото: iStock
Назван единственный способ защиты от штамма "омикрон"

Он отметил, что сначала нужно понять, опасно ли то, как меняется вирус, поскольку излишнее количество мутаций может сделать его нежизнеспособным, и такой вариант тоже возможен.

Сейчас, как рассказал Поздняков, благоприятное время для появления новых штаммов - становится все больше вакцинированных, но вирусу нужно выживать, и он ищет новые цели.

"Ему нужно как-то выживать, и для этого он будет размножаться среди непривитых. То есть в основном среди людей с противопоказаниями, а первое противопоказание - это иммунодефициты", - пояснил специалист в беседе с РИА Новости.

Он считает, что "омикрон" мог появиться из-за длительного носительства вируса в иммунокомпрометированном организме, например, у человека с ВИЧ. У таких пациентов иммунная система не может нормально реагировать на вирус, позволяя ему долгое время размножаться в организме и учиться "уходить" от атак иммунитета. Если мутация оказывается удачной, она распространяется, так как получает преимущество перед "собратьями".

О новом штамме в начале ноября сообщили медики из ЮАР. Он уже обнаружен в ряде стран на разных континентах, включая Европу. Сейчас Всемирная организация здравоохранения изучает новый штамм.

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