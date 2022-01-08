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08.01.2022 04:38
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал слова Блинкена о нерасширении НАТО

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен плохо знает историю. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя слова представителя США о том, что НАТО якобы никогда не обещало не расширяться на восток.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Российский сенатор напомнил, что перед объединением Германии (а это было для США и президента Джорджа Буша-старшего высшим приоритетом) прежний госсекретарь Джеймс Бейкер говорил президенту СССР Михаилу Горбачеву и министру иностранных дел СССР Эдуарду Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток". Пушков, считает, что Горбачев сделал стратегический просчет, не обязав американцев зафиксировать это на бумаге.

Сенатор отметил в своем Telegram-канале, что именно по этой причине Россия сейчас требует юридически обязывающих и зафиксированных гарантий: слова прежних западных лидеров мало чего стоят, а новые предпочитают о них не вспоминать. "Что в очередной раз доказывает заявление Блинкена", - заключил Пушков.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на следующей неделе будет проведено первое установочное мероприятие в рамках переговоров по безопасности. "Объясним логику нашего подхода и зафиксируем элементы, без которых говорить вообще невозможно о каком бы то ни было продуктивном процессе", - пояснил Рябков, добавив, что главное сейчас - разобраться с позицией оппонентов. Ситуация в сфере безопасности резко изменилась, вот почему так важен срочный запуск этого процесса в соответствии с указаниями президента, пояснил дипломат.

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